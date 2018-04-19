نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن سكان الوادي الأخضر: مهددون بالطرد

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لوزير الإسكان بشأن شكوى أهالي منطقتي الوادي الأخضر وبوابة 7 بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح العقاد، في بيان اليوم، أن هناك 1200 أسرة تقطن منطقة الوادي الأخضر مهددة بالطرد من أماكنها التي تقطنها منذ ما يزيد على 20 عاما بسبب الاتجاه لسحب الأراضي.

وتابع: "هؤلاء المواطنين استصلحوا هذه الأراضي بمجهوداتهم الذاتية منذ 20 عاما ودفعوا أموالا كثيرة نظير هذه الاستصلاح كما دفعوا للدولة أيضا والآن تريد الدولة سحب هذه الأراضي منهم مرة أخرى"، متسائلا: "أين ستقيم هذه الأسر؟ وما مصدر الرزق البديل؟ وهل كل ما دفعوه وأنفقوه سواء للدولة أو لاستصلاح الأراضي سيذهب هباءً".