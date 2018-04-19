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الوطن

بالصور| إيناس عزالدين تتعاقد على بطولة مسلسل عربي.. والتصوير في دبي

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد فرج
بالصور| إيناس عزالدين تتعاقد على بطولة مسلسل عربي.. والتصوير في دبي

إيناس عز الدين

تعاقدت الفنانة إيناس عزالدين على المشاركة في بطولة مسلسل عربي جديد من المقرر تصويره في دبي.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إن مسلسلها الجديد ينتمي لنوعية أعمال الستين حلقة، وتبدأ تصويره بعد شهر رمضان المقبل، مضيفة أنه يضم ممثلين من مختلف الجنسيات العربية، ما يجعل التجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليها.

وأوضحت الفنانة الشابة أنها موجودة حاليا في دبي للتسوق، استعدادا للخضوع لجلسة تصوير جديدة عقب عودتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أنها تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على شاشة Mbc مصر في رمضان المقبل، حيث تجسد شخصية "نوارة" التي تشهد تحولات عديدة علي مدار الأحداث، بحسب كلامها.

ويشارك في بطولة "أفراح إبليس 2" جمال سليمان، صابرين، منة فضالي، محمود عبدالمغني وكوكبة من النجوم، من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

 

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