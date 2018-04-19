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الوطن

"مصري" يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

منذ 22 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"مصري" يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

محمد سعفان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات الدولية  بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة، بلغت إجمالها 82 ألفا و639 ريالا سعوديا، أي ما يوازي  400 ألف جنيه مصري.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ا .ع .م" الذي يعمل محاسب بشركة دولية وحصوله علي مستحقاته المالية طرف الشركة، حيث قام بتقديم شكوي للهيئة العمالية بالمدينة المنورة، وفقا لنظام العمل السعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المواطن للحضور لمعرفة أسباب الشكاوي، حيث أفاد بأنه تحصل علي حكم نهائي من الهيئة العمالية بأحقيته في مستحقات تقدر بنحو 82 ألفا و639 ريالا سعوديا، وقد توجه إلى محكمة التنفيذ استنادا للحكم الصادر له والشركة تماطل في صرف المستحقات.

قام المكتب بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية لسرعة تنفيذ الحكم، وتم عقد عدة لقاءات مع مسئولي الشركة لسرعة صرف المستحقات للمواطن نظرا لرغبته في مغادرة المملكة.

وبعد أكثر من شهرين من المتابعة والتواصل مع الشركة تم تسليم المواطن شيك بكافة مستحقاته بقيمة 82 ألفا و639، بما يجاوز 400 ألف جنيه مصري.

 

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