اليوم.. "حاجة ساقعة" في "الإسكندرية للفيلم القصير"

تستمر فعاليات مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" لليوم الثاني على التوالي، ويبدأ عروض الأفلام في تمام الرابعة عصرا بفيلم "حاجة ساقعة" ضمن قسم البانوراما.

يعقب عرض الفيلم ندوة مع مخرج العمل يديرها الناقد الشاب محمد نبيل، كما يعرض بدءا من السادسة مساء، أفلام "نسخة أصلية"، "البحث عن أبوالعربي"، "فاترينا"، "لا أسمع لا أرى لا أتكلم"، ويعقب العروض ندوة مع صناع الأفلام تديرها الناقدة الكبيرة صفاء الليثي.

وكرم المهرجان كل من الدكتورة منى الصبان، والمخرج عماد مبروك في حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يختتم فعالياته يوم 24 من أبريل الجاري، ويتضمن ثلاث مسابقات رسمية يعرض من خلالها 35 عملا قصيرا، بخلاف أفلام البانوراما، ويترأسه شرفيا المنتج الكبير محمد العدل، برئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفني موني محمود.