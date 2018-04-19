"DRN" تناشد أحمد حلمي وهند صبري بدعم "شد الكبس"

وجه الإذاعي خليل جمال، والإذاعية إيناس ثروت، مُقدمي برنامج "النهار له اتنين" عبر آثير إذاعة "drn"، مُناشدة إلى الفنان أحمد حلمي والفنانة هند صبري، للظهور في حملة إعلانية خاصة بمشروع "شد الكبس"، خلال حلقة اليوم الخميس من البرنامج.

وأعربت ثروت عن تمنيها، استجابة حلمي وصبري للمناشدة، مؤكدة أن الأخيرة سوف تُعلن استجابتها، فور علمها بالخبر، إذ أنها تُقدم نفسها كأم في أعمالها الفنية، وتهتم بالمشروعات الخاصة بالأطفال.

من جانبه، مازح خليل جمال، فرحة محمد ومنة الله طارق، أصحاب مشروع "شد الكبس"، الخاص بالتعرف على سوء استخدام الأطفال للتكنولوجيا، قائلًا: "متقلقوش.. مش هياخدوا منكم فلوس".