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الوطن

نائب لـ فرج عامر: الأوطان لا تبنى بالخواطر وإنما بالالتزام والانضباط

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر نبيه
نائب لـ فرج عامر: الأوطان لا تبنى بالخواطر وإنما بالالتزام والانضباط

د.محمد فؤاد

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن تراجع المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن موقفه بشأن وزير الرياضة، أمر يدعو للدهشة، فبعد أن أعلن مناقشة طلب الإحاطة الخاص بواقعة مخالفات المهندس خالد عبد العزيز داخل وزارة الشباب والرياضة، تراجع وأعلن أن الوزير فوق المساءلة وفوق مستوى الشبهات.

وأضاف فؤاد، في بيان اليوم، أن ما يدعو للدهشة أيضا ليس في تراجع عامر فحسب، وإنما في وصف إجراء برلماني لنائب زميل له بأنه ابتزازا لوزير الشباب، مؤكدا "لو كل نائب قدم سؤال أو طلب إحاطة لوزير أصبح يبتزه إذا فما الدور الرقابي الذي يراه فرج عامر لمجلس النواب؟".

وتابع فؤاد، "أذكر نفسي وإياكم بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الأوطان لا تُبنى بالخواطر، وإنما بالالتزام والانضباط، وكنت أتمنى ألا يتعرض عامر لنائب زميل لمجرد أنه يريد أن يدافع عن وزير ليس فوق المساءلة كما يروج هو".

كان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب، ليبادر فرج عامر بالإعلان عن مناقشة طلب الإحاطة في إحدى اجتماعات اللجان، ثم عاد مرة أخرى وتراجع عن قراره ووصف طلب الإحاطة بأنه ابتزاز للوزير.

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