دياز كانيل.. مهندس نظام كاسترو يتسلم راية الحكم في كوبا

قدمت الحكومة الكوبية الذراع الأيمن والنائب الأول للرئيس ميجيل ماريو دياز كانيل بيرموديز، مرشحًا وحيدًا للرئاسة، ليكون خليفة للجنرال راؤول كاسترو (86 عاما)، الذي أعلن في عام 2013 أنه سيخدم لفترة ثانية أخيرة ومدتها خمس سنوات رئيسا لكوبا، وهو الذي تولى رئاسة البلاد في 2006، بعد تنحي شقيقه الأكبر الزعيم فيدل كاسترو، الذي توفي عن عمر 90 عاما نوفمبر 2016.

دياز كانيل، 57 عامًا، مهندس، انضم إلى القوات المسلحة الثورية الكوبية، وبداية من أبريل 1985 درس في جامعته، وفي عام 1987 أكمل بعثة دولية في نيكاراجوا كأمين أول للرابطة الشيوعية للشباب في فيلا كلارا.

في عام 1993 بدأ العمل مع الحزب الشيوعي الكوبي، وانتخب بعد ذلك بعام سكرتير أول للجنة الحزب الإقليمية لمقاطعة فيلا كلارا، وفي عام 2003 انتخب في المنصب نفسه في مقاطعة هولجوين، وبنفس العام ترقى أيضًا إلى المكتب السياسي للحزب.

عُيّن لأول مرة نائبًا لرئيس مجلس دولة كوبا في 2013، وأصبح منذ ذلك الحين حليف كاسترو الرئيسي، وقبل ذلك شغل منصب وزير التعليم العالي في الفترة من 2009 إلى 2012، وترقى إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وبتنحي راؤول كاسترو، اليوم، يصبح لكوبا لكوبا رئيس دولة غير اسم كاسترو، للمرة الأولى منذ قيام الثورة عام 1959، ومن المتوقع أن يبقى راؤول حتى عام 2021 على الأقل رئيسا للحزب الشيوعي الكوبي، الذي يحدد التخطيط طويل الأجل لحكومة الجزيرة، حسب ما ذكر موقعا "بي بي سي" و"سي إن إن" الإخباريان، وستكون هذه هي المرة الأولى أيضا منذ إنشاء الحزب التي لا يكون فيها رئيس الحزب هو رئيس الحكومة في كوبا.

وبعد ترقية دياز كانيل إلى منصب نائب الرئيس الأول، أعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم أعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الإعلام الرسمية مزيدا من الأخبار، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وعرف دياز كانيل، الذي نادى بتطور الإنترنت وصحافة تتمتع بمزيد من حرية النقد في الجزيرة، كيف يعطي عن نفسه صورة الحداثة، مع بقائه مقلا في التصريحات، حسب "فرانس برس"، التي أوضحت أنه يعرف أيضا كيف يبدو متصلبا حيال الانشقاق والدبلوماسيين الذين يميلون إلى انتقاد النظام.

وأعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم أعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الإعلام الرسمية مزيدا من الأخبار، ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية اليوم، بحيث تنفذ مراسم نقل السلطة رسميا.