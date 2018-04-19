تسجيل الدخول

الوطن

أسماء حسني: نخطط للاعتماد على الكوادر المصرية في تكنولوجيا المعلومات

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
أسماء حسني: نخطط للاعتماد على الكوادر المصرية في تكنولوجيا المعلومات

أسماء حسنى

قالت أسماء حسنى الرئيس السابق لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة وصلة للشمول المالي والتحول الرقمي أن اتفاقية وبروتوكول التعاون التي وقعتها شركتها مع شركة اسيت تكنولوجي جروب، تهدف إلى التوسع في الاعتماد علي الكوادر والخبرات المصرية لتنفيذ مشاريع عملاقة وتحويلها إلى حلول على أرض الواقع.

وقالت "حسني" لـ"الوطن" إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة اسيت تكنولوجي جروب بوصفها الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تمتلك خبرة تقترب من 30 عامًا في مصر والعالم تأتي بعد تشكيل مجلس أمناء شركة وصلة للشمول المالي والتحول الرقمي والذي يضم وزراء سابقون واكاديميون ومفكرون، وتماشيا مع استراتيجية الشركة التي تحاول تطبيق جزء من استراتيجية الدولة المصرية والتي تتسم أهم ملامحها بالإهتمام بتقديم خدمات للمواطن من تعليم وصحة وشمول مالي.

ويذكر أن شركة وصلة مصر قد أعلنت مؤخرًا عن تشكيل أول مجلس امناء والذي يضم الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ميناس ابراهيم العضو المنتدب لشركة اجى جيت، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاه والصدقات المصري والمهندس عمرو علوبه رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشارين، المهندس عصام البدري رئيس مجلس اداره شركه اسيت تكنولوجي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية، والدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الأسبق.

 

 

أخبار متعلقة

وزيرا الاتصالات والزراعة يناقشان الاستفادة من تكنولجيا المعلومات في القطاع الزراعي

وزيرا الاتصالات والزراعة يناقشان الاستفادة من تكنولجيا المعلومات في القطاع الزراعي

إريكسون: القاهرة تحتل المركز الثالث عالميا في تطور تكنولجيا المعلومات

إريكسون: القاهرة تحتل المركز الثالث عالميا في تطور تكنولجيا المعلومات
مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»
«هواوى» تستعرض حلولها الذكية للمساهمة فى تمكين التحول الرقمى بمصر

«هواوى» تستعرض حلولها الذكية للمساهمة فى تمكين التحول الرقمى بمصر

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

مصرع لص سقط من الطابق الرابع أثناء سرقة شقة في أكتوبر

مصرع لص سقط من الطابق الرابع أثناء سرقة شقة في أكتوبر

النيابة تسلم قاضي "اقتحام الحدود الشرقية" كتاب قطاع الأمن الوطني

النيابة تسلم قاضي "اقتحام الحدود الشرقية" كتاب قطاع الأمن الوطني

عاجل| "فوكس سينما" تحصل على رخصة تشغيل 600 دار عرض بالسعودية

عاجل| "فوكس سينما" تحصل على رخصة تشغيل 600 دار عرض بالسعودية

ضبط عاطل بـ9 آلاف قرص مخدر في الطالبية

ضبط عاطل بـ9 آلاف قرص مخدر في الطالبية

تكبيل 4421 سيارة مخالفة في حملة مرورية بالقاهرة خلال 24 ساعة

تكبيل 4421 سيارة مخالفة في حملة مرورية بالقاهرة خلال 24 ساعة

اختيارات الوطن

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

الأكثر قراءة

عاجل