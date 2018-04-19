أسماء حسني: نخطط للاعتماد على الكوادر المصرية في تكنولوجيا المعلومات

قالت أسماء حسنى الرئيس السابق لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة وصلة للشمول المالي والتحول الرقمي أن اتفاقية وبروتوكول التعاون التي وقعتها شركتها مع شركة اسيت تكنولوجي جروب، تهدف إلى التوسع في الاعتماد علي الكوادر والخبرات المصرية لتنفيذ مشاريع عملاقة وتحويلها إلى حلول على أرض الواقع.

وقالت "حسني" لـ"الوطن" إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة اسيت تكنولوجي جروب بوصفها الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تمتلك خبرة تقترب من 30 عامًا في مصر والعالم تأتي بعد تشكيل مجلس أمناء شركة وصلة للشمول المالي والتحول الرقمي والذي يضم وزراء سابقون واكاديميون ومفكرون، وتماشيا مع استراتيجية الشركة التي تحاول تطبيق جزء من استراتيجية الدولة المصرية والتي تتسم أهم ملامحها بالإهتمام بتقديم خدمات للمواطن من تعليم وصحة وشمول مالي.

ويذكر أن شركة وصلة مصر قد أعلنت مؤخرًا عن تشكيل أول مجلس امناء والذي يضم الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ميناس ابراهيم العضو المنتدب لشركة اجى جيت، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاه والصدقات المصري والمهندس عمرو علوبه رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشارين، المهندس عصام البدري رئيس مجلس اداره شركه اسيت تكنولوجي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية، والدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الأسبق.