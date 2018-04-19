فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ودولة روسيا

أشار الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلي أهمية تعزيز التعاون مع دولة روسيا، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل.

وأوضح "سيف الدين" أننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة المجالات التي تعمل فيها الهيئة وسيكون هناك قنوات إتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا، خاصة في ظل قوة العلاقة بين الرئيسين السيسي وبوتين.

وهذا ما أكده سيرجي كيربتشنكو سفير دولة روسيا بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه يري نهضة جديدة للتعاون المصري الروسي أوضح كيربتشنكو أننا تعرفنا علي أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخُططها المُستقبلية وأننا نتطلع إلي دعم المزيد من أوجه التعاون في العديد من المجالات الصناعية خاصة مع الهيئة أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية .

وجاء هذا خلال استقبال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لسيرجي كيربتشنكو سفير دولة روسيا بالقاهرة، والوفد المُرافق لهفي هذا الصدد, أشار الفريق عبد العزيز إلي أهمية التعاون والعمل المُشترك مع دولة روسيا على نحو يلبى المصالح المُشتركة للجانبين خاصة أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينيها توفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية ببلادنا ، لافتا إلي أن علاقات الصداقة المصرية الروسية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكدًا أن دولة روسيا وقفت مع مصر كثيرا في أوقات عصيبة.

وأكد سفير دولة روسيا بالقاهرة على أن خطوات مصر الحالية السياسية والإقتصادية تسير في الطريق الصحيح وبرؤية مُبشرة للأمام.

وأشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلي أن خطورة الإرهاب الذي تُجابهه مصر وما يُستنزفه من مُوارد وإمكانيات، إلا أن حركة التنمية مُستمرة بمصر التي تبني حاليا قواعد للمُستقبل.

وعلى هامش زيارته للهيئة العربية للتصنيع، أوضح سيرجي كيربتشنكو سفير دولة روسيا بالقاهرة أن عودة حركة الطيران المُباشر بين القاهرة ومُوسكو يُمثل محطة هامة في مسيرة العلاقات المصرية الروسية، خاصة في ظل إقبال الوفود السياحية الروسية للعودة للقاهرة وأعرب كيربتشنكو عن أمنيته لإتمام عودة حركة السياحة بشكل كامل ومُنتظم كسابق عهدها بين البلدين.