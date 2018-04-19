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الوطن

"التضامن": تسليم "ابنين" من مؤسسة الحرية لوالديهما بعد خطة تأهيلية

منذ 15 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"التضامن": تسليم "ابنين" من مؤسسة الحرية لوالديهما بعد خطة تأهيلية

التضامن تنجح في تسليم ابنين من مؤسسة الحرية لوالديهما بعد خطة تأهيلية

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تسليم ابنين تم إيداعهم بدار الحرية للرعاية الاجتماعية وهي إحدى المؤسسات التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوي، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الابنين من قاطني مركز تلا المنوفية قاموا بالهروب من الأسرة نتيجة بعض المشكلات الأسرية.

وقام فريق الشارع بمحافظة القاهرة باصطحاب الابنين من محطة مصر إلي مؤسسة الحرية لتقديم الرعاية اللازمة لهموأوضحت الوزارة أن الأبناء مكثوا فترة في المؤسسة ثم تواصلت مع الأسرة وتم استلام الأبناء بحضور الأب.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مهمة فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوي هي التواصل مع أسر الأبناء وتأهيلهم وتقديم بعض الخدمات للأسر من خلال مكاتب التوجيه الأسري والمراقبة الاجتماعية بعد عمل دراسة الحالة والخطة التأهيلية للطفل لدمج الابن داخل الأسرة ومتابعة الأبناء بعد رجوعهم لأسرهم من خلال زيارات وتقارير شهرية لضمان عدم نزولهم مرة أخري للشارع.

وطالبت والي المجتمع المدني ورجال الأعمال بضرورة تقديم الدعم اللازم للأطفال بلا مأوي ومساندة الوزارة في خطتها الاستراتيجية لعلاج تلك الظاهرة، والتي تؤثر علي الأمن القومي.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الأطفال بلا مأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 10 محافظات للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقي التمويل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

 

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