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الوطن

التحالف العربي يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية في اليمن

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
التحالف العربي يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية في اليمن

منظمة الأمم المتحدة-صورة أرشيفية

جدد تحالف دعم الشرعية دعوته للأمم المتحدة إلى نقل مقرات الهيئات الأممية من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي إلى المناطق التي تديرها الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضحت رسالة وجهتها البعثة السعودية في الأمم المتحدة إلى الأمين العام ومجلس الأمن أن الحوثيين ينصبون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية في اليمن، مثل اليونيسيف، ما يمنع التحالف من استهدافها.

كانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة مماثلة أكدت فيها ضرورة نقل مقرات جميع الهيئات الأممية من المناطق التي يوجد فيها الانقلابيون إلى مناطق الشرعية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن سقوط مزيد من القتلى القياديين في صفوف ميليشيات الحوثي في جبهات صعدة الحدودية شمال اليمن.

وأكدت المصادر مقتل مسؤول كتائب التدخل السريع للانقلابيين، القيادي جار الله الجعوني، في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط شمال غربي محافظة صعدة.

كما أفادت أنباء عن مقتل رئيس ما يسمى "مجلس التلاحم الوطني" التابع للميليشيات، القيادي ضيف الله رسام، بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في مديرية الظاهر.

وأمام تراجع قدرات الميليشيات القتالية وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمختلف محاور القتال في جبهات صعدة، دفعت بأعداد كبيرة من الوجاهات القبلية إلى مناطق المواجهات في مسعى لحشد المزيد من المقاتلين.

فيما أكدت مصادر قبلية أن ضيف الله رسام وصل إلى صعدة الأربعاء ومعه عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، مبارك المشن، وقياديون في الميليشيات من وجهاء القبائل، منهم نبيه أبونشطان، وصادق أبوشوارب، وفيصل حيدر، وعبدالله الجفري، لإسناد جبهات الميليشيات المنهارة بالمقاتلين.

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