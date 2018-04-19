"خطوة أمل" من "حياة للتنمية والدمج" بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يقدم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الرابعة، جائزة خاصة تحت عنوان "خطوة أمل" من مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي.

وتتشكل لجنة تحكيمها من نرمين البحطيطي رئيسا، وعضوية كل من السيناريست غادة عبدالعال، والباحث تامر الراوي، والممثل أحمد جابر والمخرجة نيفين شلبي.

وكرم المهرجان كل من الدكتورة منى الصبان، والمخرج عماد مبروك، ويختتم أعمال يوم 24 من شهر أبريل الجاري، ويتضمن ثلاث مسابقات رسمية يعرض من خلالها 35 عملا قصيرا، بخلاف أفلام البانوراما ويترأسه شرفيا المنتج محمد العدل، برئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفني موني محمود ومن تنظم جمعية دائرة الفن.