مدبولي يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة السادات

سلم، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيه بحي الزيتون بمدينة السادات والبلغ عددها 5 آلاف وحدة سكنية.

وأكد وزير الإسكان، أن حي الزيتون المقام فيه وحدات سكنية وخدماتها تم إنشاؤه في الأرض التي كانت متعدى عليها بعد ثورة يناير، بمساحة حوالي 70 ألف فدان، وتم استردادها بالكامل.

وأوضح وزير الإسكان أنه يجري الانتهاء من تنفيذ 700 وحدة بالمشروع 35 عمارة بالمنطقة 25، بمدينة السادات، ويجري طرح 5460 وحدة أخرى 273 عمارة بحي النور، بخلاف 4280 وحدة سكنية 214 عمارة، تم الانتهاء من تنفيذها بالمناطق السكنية " 7 – 16 – 25"، وتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الحضانة والسوق التجارية، ويجري تنفيذ أعمال التشطيبات في المدرسة والوحدة الصحية، وتم تخصيص عدد من وسائل النقل الجماعي "الميكروباصات" لخدمة السكان، وربطهم بالمدينة، لحين تسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدد 150 أتوبيسا، يتم تصنيعها حاليا، لتشغيلها بالمدن الجديدة، وخدمة سكان الإسكان الاجتماعي على وجه الخصوص، وبالنسبة للمنطقة 25، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الوحدة الصحية والحضانة، ويجري الانتهاء من تشطيب مدرسة للتعليم الأساسي، وسوق تجارية وملعب ثلاثي، ويجرى تنفيذ مدرسة أخرى، أما مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقتين (7 – 16) فمكتمل الخدمات.

كما علق وزير الإسكان خلال تفقده للوحدات على التشطيبات النهائية للوحدات السكنية والدهانات، مطالبا بضرورة تعديلها.