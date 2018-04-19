تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب عرب أبو قاسم بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم 259 لسنة 2018 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب عرب أبو قاسم التابع لفرع مديرية الشباب والرياضة بالقصاصين، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة.

ضم المجلس المعين أشرف محمد سلام رئيسا لمجلس الإدارة، وعابد محمد رحيل نائبا للرئيس، وناصر سليم صالح، وسالم سالمان عطا، أعضاء، ومحمد عبد الحميد نصر الله، ومحمد فهيم فايز، وإبراهيم علي نصر الله، أعضاء تحت السن.

ويتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، ويأخذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد حين ورود تعليمات من وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

كما أصدر طاهر قرارا رقم 260 لسنة 2018 بإنهاء عمل مجلس إدارة مركز شباب البغادة بالقصاصين، على أن تشكل مديرية الشباب والرياضة، لجنة لتسيير أعمال وشؤون المركز لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.