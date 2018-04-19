"الباقيات الصالحات" تطلق قوافل مساعدات لمستعمرة الجذام والواحات وأطفيح

أطلقت جمعية الباقيات الصالحات برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قافلة مساعدات للقرى الأكثر احتياجا بالواحات البحرية وأطفيح، ومستعمرة الجزام.

وأكد اللواء محمد راضي مدير إدارة المساعادات والقوافل بجمعية الباقيات الصالحات، تركيب 492 وصلة مياه بالعداد بالواحات البحيرية، إضافة إلى توزيع 500 كرتونة غذائية وطن لحوم، وتوزيع جهاز عرائس لـ30 فتاة من الأيتام ضمن خطة جمعية الباقيات الصاحات، لمساعدة القرى الفقيرة بالواحات البحرية.

وفي أطفيح، أكد مدير إدارة المساعدات بجمعية الباقيات الصالحات تركيب 300 وصلة مياه بالعداد كمرحلة أولى، وتوزيع 250 كرتونة مواد غذائية، إضافة إلى توزيع نصف طن لحوم، وتجهيز 20 من العرائس الأيتام، وتوزيع 250 بطانية.

وقال راضي، إن هناك قافلة مساعدات أطلقت لمستعمرة الجزام، وشملت القافلة توزيع 250 من كراتين المواد الغذائية، ونصف طن لحوم، إضافة إلى توزيع 250 بطانية.