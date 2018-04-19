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الوطن

رئيس رومانيا: نتائج استثنائية لسياسية الهجرة الإيطالية

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس رومانيا: نتائج استثنائية لسياسية الهجرة الإيطالية

صورة أرشيفية

رأى رئيس جمهورية رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، أن النتائج التي حققتها سياسية الهجرة الإيطالية خارقة للعادة.

وأضاف الرئيس الروماني، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه في بوخارست الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل باولو جنتيلوني: "لقد كان سياسة إيطاليا إزاء المهاجرين حكيمة وفاعلة، ولقد هنأت زميلي على النتائج الطيبة للغاية في مجال السيطرة على الهجرة في البحر المتوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

فيما قال رئيس الوزراء باولو جنتيلوني "لقد بذلت إيطاليا جهدا هاما، لكن يجب أن تكون هناك أولوية أوروبية كبيرة لإدارة هذه الظاهرة التي لا يمكن أن نعتقد بأنها مجرد أمر مؤقت"، بل "سترافقنا في السنوات والعقود القادمة أيضا".

وخلص جينتيلوني إلى القول إن "علينا أن نضمن أيضا ألا تكون الهجرة عامل انعدام للأمن والخوف فقط، بل تنمية لاقتصاداتنا".

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