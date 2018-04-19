روسيا: الهجوم على سوريا هدفه إتاحة الفرصة للمسلحين لإعادة تشكيل صفوفهم

اعتبرت الخارجية الروسية، أن الهدف الحقيقي من الضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة على سوريا يكمن في إتاحة الفرصة للمسلحين المعارضين للسلطات السورية لالتقاط أنفاسهم وإعادة تشكيل صفوفهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم نقلته قناة (روسيا اليوم) "تأكدت افتراضاتنا التي أشارت إلى أن الهدف الحقيقي من تصرفات التحالف الثلاثي الغربي في سوريا تمثل بتقديم فرصة للمسلحين المتشددين، لالتقاط أنفاسهم، وإعادة تشكيل صفوفهم وتمديد سفك الدماء على الأرض السورية وبالتالي زيادة صعوبة عملية التسوية السياسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الوضع في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق لا يزال مستقرا على الرغم من الضربات الغربية، مضيفة أن إعادة الحياة السلمية مستمر في دوما بالتزامن مع انتهاء إخراج مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" من المدينة.