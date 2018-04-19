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الوطن

بروتوكول تعاون بين الجامعة الصينية ومجموعة "تيدا" العالمية

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد متولي
بروتوكول تعاون بين الجامعة الصينية ومجموعة "تيدا" العالمية

جانب من التوقيع

نظمت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة حفلا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومجموعه شركات تيدا الصينية والعاملة بالمنطقة اللوجيستية بقناة السويس، والذي وقع ظهر اليوم داخل مقر الجامعة.

وقالت الدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية، إن شركة تيدا تعتبر شركة رائدة في الصناعات الصينية في مصر ما دفع الجامعة لتوقيع بروتوكول تعاون يؤدي بتقدم علمي في الجامعة بعد التوقيع، معبرا عن أمله في توقيع اتفاقيات أخرى مع الجامعة في المستقبل القريب.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة الصينية، إن التوقيع الذي تم ما بين الجامعة المصرية الصينية ومجموعة الشركات يعتبر نقلة نوعيه في الجامعة لما سيوفر تعاون مابين طلاب الجامعة والمجموعة ليؤدي بارتقاء بمستوي الطالب حتي تكون جامعه رائدة بتنمية مهارات الطلاب والتحام بالصناعة الصينية وطلاب الجامعة في مواقع الإنتاج في المجتمع التطبيقي مثل الاقتصاد وما إلي ذلك، موضحًا أن الزيارة التي وقعت منذ فترة مابين عدد من طلاب الجامعة ومجموعة الشركات.

فيما قال أحمد رضوان، المدير التنفيذي لشركة تيدا العالمية، إن الشركة هي مجموعه اقتصادية والأكثر تطورا في الصين في كل المناطق التنموية في الصين وقدمت ما يقرب من 5613 برأس مال أجنبي وصل لـ56 مليار دولار كتمويل.

وأضاف "رضوان"، خلال كلمته قبل توقيع البروتكول، أن استثمارات الشركة في مصر تصل لـ100 مليار دولار وتقدر قيمة الصادرات والواردات بأكثر من 200 مليار دولار، موضحا أن الشركة ستوفر 40 ألف فرصة عمل في مصر بالصناعات اللوجيستية في مصر وهو ما سيؤهل لتنمية مستدامه في مصر.

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