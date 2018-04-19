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الوطن

إيران والعراق وسوريا وروسيا تعقد اجتماعا في بغداد "لمكافحة الارهاب"

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
إيران والعراق وسوريا وروسيا تعقد اجتماعا في بغداد "لمكافحة الارهاب"

صورة أرشيفية

عقد مسؤولون عسكريون وامنيون من ايران والعراق وسوريا وروسيا اجتماعاً في بغداد الخميس لتنسيق جهود "مكافحة الإرهاب"، حسبما اوردت وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ان "الرؤية المشتركة التي تحملها هذه البلدان ازاء التهديدات، فضلا عن مصالحها المشتركة التي ترتب عليها تعاون استخباراتي بينها، شكّل تجارب ناجحة في إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة؛ بما يستدعي اتخاذه قاعدة لعمليات تعاون اخرى قادمة".

وأكد أن هذا "التحالف لعب دورا مهما في هزيمة" تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وعقد الاجتماع في نفس اليوم الذين اعلن فيه العراق ان طيرانه شن غارة على مواقع داعش في سوريا.

وتدعم طهران الحكومة العراقية والنظام المدعوم من روسيا في سوريا في محاربة الجماعات المسلحة والجهاديين من خلال إرسال "مستشارين عسكريين ومتطوعين" من إيران وأفغانستان.

 

 

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