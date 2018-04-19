انتهاء عملية إخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعوائلهم في ريف دمشق

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بانتهاء عملية انسحاب مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" التابع للمعارضة السورية المسلحة مع عوائلهم من مدينة الضمير في ريف دمشق الشمال شرقي، إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وأوضحت القناة اليوم الخميس أن 30 حافلة تقل 1826 شخصا، بينهم 600 مسلح، انطلقت في إطار قافلة واحدة باتجاه جرابلس، تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق وقيادة التنظيم المعارض.

وأكدت القناة أن ما بين 2500 و3000 مسلح قرروا تسوية أوضاعهم والبقاء في البلدة التي ستعلن بعد ذلك خالية من الوجود المسلح فيها.كانت قد انطلقت، في قت سابق اليوم، عملية انسحاب مسلحي تنظيم "جيش الإسلام"، التابع للمعارضة المسلحة، من مدينة الضمير في ريف دمشق الشمال شرقي إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، حيث تم تجهيز حافلات تقل مئات المسلحين تمهيدا لنقلهم إلى خرابلس، بموجب اتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق وقيادة التنظيم المعارض.