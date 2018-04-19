صائب عريقات: نقل أمريكا سفارتها للقدس تصميم على تدمير خيار الدولتين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "تصميم الإدارة الأمريكية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين".

وأضاف صائب عريقات أن "إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاستمرار في خرق القانون الدولي والشرعية الدولية بهذا الشكل الفاضح، بات يشكل تهديدًا على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وتابع عريقات "أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو وضعت منذ استلامها للسلطة عام 2009 ميلاديًا مخططًا استراتيجيًا لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين(الأبرثايد)، هذا المخطط الذي اعتمدته إدارة الرئيس ترامب رسميًا شكلاً ومضمونًا، وبشكل غير مسبوق بدأت هذه الإدارة الأمريكية بالتهديد والوعيد وفرض العقوبات على الدول التي تتمسك بالقانون الدولي وتصوت لصالح فلسطين".