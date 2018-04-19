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الوطن

إدانة 3 جنود أمريكيين سابقين بقتل امرأة

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
إدانة 3 جنود أمريكيين سابقين بقتل امرأة

جنود أمريكيين

أُدين ثلاثة جنود أمريكيين سابقين في الولايات المتحدة، بتهمة قتل امرأة، كانت تعمل في مجال العقارات بالفلبين؛ مقابل الحصول على مبلغ من المال.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الجريمة تمت؛ بعد أن اتهم أحد زعماء عصابات الجرائم الدولية هذه المرأة بخداعه في صفقة أرض.

واضافت أن جنديا سابقا، يبلغ من العمر 52 عاما، خدم كـ"قناص بالجيش الأمريكي" كان يعمل في مجال الأمن لدى مهرب المخدرات "بول لو رو"، مشيرة إلى أنه تم تجنيد جنديين سابقين آخرين.

ونقلت الشبكة عن "الادعاء الأمريكي" قوله: "إن الجنديين الآخرين تظاهرا بالعمل كعملاء في مجال العقارات خارج العاصمة الفلبينية مانيلا؛ عندما اطلق أحدهما، لاحقا، النيران على المرأة بإحدى السيارات".

وكان المدانون عادوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد الحصول على المال نظير عملية القتل، وتم اعتقالهم لاحقا عام 2015.

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