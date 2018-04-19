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الوطن

"بكري" عن وضع إسرائيل بدلا من مصر على خريطة بتونس: "مدسوسة من الموساد"

منذ 21 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"بكري" عن وضع إسرائيل بدلا من مصر على خريطة بتونس: "مدسوسة من الموساد"

مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة من الجدل ثارت في مؤتمر المنتدى الإفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس بسبب وضع خريطة للقارة الإفريقية وضع فيها إسرائيل بديلا عن مصر في 2020، الأمر الذي أثار غضب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي والذي هدد بالانسحاب ما لم يتم تغييرها.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن موقف "الجيوشي" بطولي، لافتا إلى أن تلك الخريطة مدسوسة من قبل الموساد لتكتمل أركان المؤامرة على مصر وليعرف العالم أن المكان الطبيعي لإسرائيل على الخرائط هو موقع مصر.

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