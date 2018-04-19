بدء الدراسة ببرنامجين جديدين بحاسبات بنها سبتمبر المقبل

قرر الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة بنها، البدء في دراسة برنامجين دراسيين جديدين بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وهما "أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" و"المعلوماتية الطبية"، وذلك في إطار توجهات جامعة بنها برئاسته للتوسع في إنشاء برامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.

وقال القاضي: إن جامعة بنها تحرص دائما على استحداث برامج أكاديمية جديدة ذات جودة عالية بمختلف كليات الجامعة وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم، ومواكبة ما يحتاجه سوق العمل والارتفاع بكفاءة الخريجين من طلاب الجامعة للعمل في المشروعات القومية الكبرى وبناء مصر الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن البرنامجين الدراسيين الجديدين بكلية الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة، وتقرر بدء الدراسة بهما في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة بنها برئاسة الدكتور القاضي تولى اهتمامًا كبيرًا بإنشاء برامج دراسية جديدة لمواكبة التطور في سوق العمل.

وقالت الدكتورة هالة زايد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات: إن برنامج "أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" يهدف إلى تزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والتحديات المهنية التي يواجهها خبراء الأدلة الجنائية الرقمية.

وأضافت أن برنامج "المعلوماتية الطبية" يهدف إلى تخريج متخصصين في تقنية المعلومات للعمل في المجال الصحي كما يغطي هذا البرنامج مجالات متعددة تشمل تخصصات المعلوماتية ونظم دعم القرار والطب عن بعد والمعلوماتية الصحية لكل أطراف المنظومة الصحية، بجانب نظم الرعاية الصحية الدولية، والمعلوماتية الصحية العالمية.