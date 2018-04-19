أكمل قرطام: اللعب في الدستور خطر

قال النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إنه على الرغم من أن الدستور قد نص على طريقة تقديم الموازنة في صورة أبواب، إلا أن ذلك لا يمنع الحكومة من تقديم إيضاحات لهذه الموازنة على أساس من البرامج والأداء.

وأضاف قرطام في بيان له، أنه من حق البرلمان أن يطلب تلك الإيضاحات للتأكد من أن برامج الموازنة تتماشى مع تحقيق الخطة التي قدمتها الحكومة.

وتابع أن الموازنة التقديرية في النهاية ماهي إلا البرنامج المالي لتحقيق خطة الحكومة، موضحا أن مسألة عدم استطاعة الحكومة تقديم الموازنة في برامج إلا بعد تعديل الدستور فهذا تحجج باطل.

وأكد قرطام، أن اللعب في الدستور خطر، ويجب التوقف عن بالونات الاختبار حتى لا تنفجر في وجه من ينفخها، مشيرا إلى أن تعديل الدستور وقتها لن يقتصر على الميزانية، وربما يتطرق إلى مسائل أخرى، خاصة في باب نظام الحكم وتحويله إلى نظام رئاسي وهو بالمناسبة أفضل لمصر، وكنا من المعارضين لنظام الحكم البرلماني ونظام الحكم المختلط، وأي تغيير في باب نظام الحكم الآن، سوف يترتب عليه تغيير في اختصاصات الرئيس واختصاصات البرلمان، ما يجعل الدولة مضطرة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، ولا أعتقد أن مصر مستعدة لذلك في الظروف الحالية.