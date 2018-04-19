ضبط موظف بالمعاش لتزويره أوراق رسمية وعملات في حملة أمنية بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، اليوم، من ضبط موظف بالمعاش لتزويره أوراق رسمية وعملات في حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز سمنود، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى العقيد أسامة حتاته مساعد وزير الداخلية لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، إخطارًا يفيد بتوافر معلومات وتحريات لدي ضباط مباحث الأموال بوسط الدلتا حول قيام المدعو "محمد . ح . ح"، مواليد 1957، بالمعاش، ومقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جرى ضبط المتهم، وبتفتيشه ومسكنه، تم ضبط عدد كبير من نماذج لأختام على ورق كلك تحمل بصمات لأختام منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومجموعة كبيرة من نماذج الطوابع والدمغات بقيمة مالية بلغت ( 345 دينار كويتي، 10816.65 جنيه مصري، 9900 درهم إماراتي، 6963 ريال سعودي، 560 ريال قطرية، و عدد كبير من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوبة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ومجموعة كبيرة من عقود العمل المنسوبة لعدد من الدول العربية والأجنبية والأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

وبمواجهه المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كما تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.