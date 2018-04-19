تسجيل الدخول

الوطن

أحمد حسن ممثلا لجامعة المنيا في صندوق تحسين أحوال العاملين

منذ 7 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
أحمد حسن ممثلا لجامعة المنيا في صندوق تحسين أحوال العاملين

فوزة احمد حسن ممثلا لصندوق تحسين العاملين بجامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، عن فوز أحمد حسن محمد حسن الأخصائي بالتوجيه المالي والإداري بمقعد جامعة المنيا وممثلاً عنها في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات والتي أقيمت بالأمس بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وصوت فيها 1190 من العاملين بالجامعة، وذلك بعد حصوله على 263 صوتًا.

وأوضح المهندس توفيق أمين عام الجامعة، أن الذين أدلوا بأصواتهم 1190 صوتاً، وكانت الأصوات الصحيحة 1164 صوتاً، والباطلة 26، وحصل أحمد حسن محمد حسن على 263 صوتاً ومحمد إبراهيم أحمد على 261، ومحمد صلاح الدين على 209، ومحمد حسني 99 صوتاً، وخالد عويص 81 صوتًا.

أخبار متعلقة

فوز الطب البشري بالمركز الأول في "الخيال العلمي" بجامعة المنيا

فوز الطب البشري بالمركز الأول في "الخيال العلمي" بجامعة المنيا
"حاسبات المنيا" تنظم الملتقى الثالث للتوظيف

"حاسبات المنيا" تنظم الملتقى الثالث للتوظيف
انطلاق مؤتمر الشباب القبطي في المنيا

انطلاق مؤتمر الشباب القبطي في المنيا
"الطفولة المبكرة" تقيم احتفالية للأطفال بجامعة المنيا

"الطفولة المبكرة" تقيم احتفالية للأطفال بجامعة المنيا

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

البنتاجون: النظام السوري لا يزال لديه قدرات كيمياوية "محدودة"

البنتاجون: النظام السوري لا يزال لديه قدرات كيمياوية "محدودة"

مشروع ماكرون للإصلاحات في منطقة اليورو يواجه تحفظات ألمانية

مشروع ماكرون للإصلاحات في منطقة اليورو يواجه تحفظات ألمانية

"الشلاتين للتراث" تشارك في اليوم العالمي للتراث بدار الأوبرا بالقاهرة

"الشلاتين للتراث" تشارك في اليوم العالمي للتراث بدار الأوبرا بالقاهرة

"مزيكا" تتعاقد مع نجم الراي عبد الحفيظ الدوزي

"مزيكا" تتعاقد مع نجم الراي عبد الحفيظ الدوزي

أحمد حسن ممثلا لجامعة المنيا في صندوق تحسين أحوال العاملين

أحمد حسن ممثلا لجامعة المنيا في صندوق تحسين أحوال العاملين

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل