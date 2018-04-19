أحمد حسن ممثلا لجامعة المنيا في صندوق تحسين أحوال العاملين

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، عن فوز أحمد حسن محمد حسن الأخصائي بالتوجيه المالي والإداري بمقعد جامعة المنيا وممثلاً عنها في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات والتي أقيمت بالأمس بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وصوت فيها 1190 من العاملين بالجامعة، وذلك بعد حصوله على 263 صوتًا.

وأوضح المهندس توفيق أمين عام الجامعة، أن الذين أدلوا بأصواتهم 1190 صوتاً، وكانت الأصوات الصحيحة 1164 صوتاً، والباطلة 26، وحصل أحمد حسن محمد حسن على 263 صوتاً ومحمد إبراهيم أحمد على 261، ومحمد صلاح الدين على 209، ومحمد حسني 99 صوتاً، وخالد عويص 81 صوتًا.