محافظ القليوبية يؤكد أهمية تشجيع ودعم التعليم الفني الصناعي والزراعي

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، على حتمية تضافر كافة الجهود من جميع القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بتشجيع ودعم التعليم الفني الصناعي والزراعي، علاوة على العمل على استعادة ممارسة الأنشطة المدرسية والتربوية والفنية داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين، وأصحاب الابتكارات المتميزة، وتنمية مهارتهم لخلق جيل جديد يستطيع بناء مصر الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور ختام الانشطة الفنية والمخترعات للعام الدراسي 2017/2018 لمديرية التربية والتعليم، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الكمار عضو مجلس النواب، ومديري الادارات التعليمية، واشتمل الختام على عدد من الأنشطة الرياضية نفذها طلاب إدارة الخانكة وشبين القناطر وقها والخصوص.

وتفقد المحافظ معرض الأنشطة الطلابية من مختلف المدارس الفنية والزراعية والصناعية والزخرفية والذي يضم كافة منتجات الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية، والمنتجات الغذائية و التربية الفنية والاجتماعية، والنشاط الصناعي وعدد من الابتكارات والمخترعات التي نفذها الطلاب، والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية وصناعة الملابس والأثاث، حيث اشتمل المعرض على عرض منتجات مدارس الزراعة كمنتجات الألبان والمخبوزات وعسل النحل التي تتميز بجودة عالية تنافس في السوق المحلي وتباع للمواطنين في منافذ البيع بالمدارس الزراعية على مستوى المحافظة.

وضم المعرض أيضًا عرض لبعض المنتجات الحرفية والخشبية والأثاث وصناعة الملابس التي يصنعها الطلاب في الورش المدرسية بجودة عالية وذوق رفيع.

وتفقد المحافظ منتجات قسم التبريد والتكييف بالمدارس الصناعية والتي اشتملت على تصنيع المبردات من الالوميتال، بالإضافة إلى تصليح أجهزة المبردات والتكييف المعطلة.

وأثني محافظ القليوبية على المنتجات التي يقدمها الطلاب والتي تتميز بجودة عالية، موجهًا سيادته بمتابعة الطلاب وتشجيعهم وفتح منافذ لهم لبيع منتجاتهم فيها، مضيفا إلى أن التعليم الفني يعد قاطرة أي مجتمع للتقدم والنهوض به صناعيا.