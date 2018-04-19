سامح شكري: أزمات المنطقة لا تقع على عاتق الدول العربية فقط

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمات المنطقة معقدة ومتشعبة، لافتا أن هناك أطراف دولية كثيرة تزيد من تعقيدها.

وأضاف شكري، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك رؤية مشتركة تم بلورتها والإعلان عنها خلال القمة العربية إزاء جميع هذه القضايا وكذلك وضع الحلول السياسية التي تخرج الأزمات من التعثر والجمود المحاطة بها.

وأشار إلى أن العبء لا يقع فقط على عاتق الدول العربية وإنما يقع على عاتق المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي لها القدرة على التأثير في تغيير الظروف التي تمر بها المنطقة.