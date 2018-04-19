محافظ أسيوط يصل لأبنوب لمتابعة تطورات حريق "مستودع الغاز"

وصل قبل قليل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إلى موقع الحريق الذي نشب المستودع بوتاجاز بمدينة أنبوب.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز أبنوب بقطع التيار الكهربائي عن وسط مدينة أبنوب حتى يمكن السيطرة على الحريق الذي نشب بمستودع أسطوانات غاز ببندر أبنوب.

وكان قد تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة أبنوب يفيد بانفجار مستودع للأسطوانات أمام مدرسة الصنايع بالبندر دائرة المركز، وعلى الفور قوات الإنقاذ وتم الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق الذي امتد للأماكن المجاورة.