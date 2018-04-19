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الوطن

عاجل| قطع التيار الكهربائي بأبنوب بعد انفجار "مستودع الغاز"

أمس PM 10:49
كتب: سعاد أحمد
عاجل| قطع التيار الكهربائي بأبنوب بعد انفجار "مستودع الغاز"

صورة أرشيفية

قطع التيار الكهربائي عن وسط مدينة أبنوب في أسيوط بهدف السيطرة على الحريق الذي نشب بمستودع أسطوانات غاز ببندر أبنوب.

ودفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط ومسؤولي الوحدات المحلية بـ9 سيارات إطفاء للتمكن من السيطرة على حريق مستودع أسطوانات أنابيب انفجر منذ قليل بمركز أبنوب بأسيوط .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من غرفة عمليات المركز يفيد وقوع انفجار بمستودع أسطوانات بوتجاز بمدينة أبنوب أمام مدرسة الصنايع، وعدم قدرة قوات المطافئ للسيطرة على الوضع.

وناشدت الوحدة المحلية بمركز أبنوب غرفة عمليات المحافظة وقوات الحماية المدنية لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة على الوضع بعد انتقال الحريق لخارج السور وامتداد ألسنة النيران للمنازل المجاورة وتم الدفع بـ9 سيارات وجارِ السيطرة على الوضع.

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