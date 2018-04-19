وزير الطيران المدني يستقبل سفير كندا بالقاهرة

التقى شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، بحضور صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، تعزيز سبل التعاون في مجالات النقل الجوي المختلفة وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين مع بداية موسم صيف العام القادم، كما ناقش فتحى وداتون رفع حظر الشحن الجوي على رحلات مصر للطيران إلى تورونتو وإجراءات ما بعد رفع الحظر.

كما استعرضا الجانبان ما تم من تعاون مع الحكومة الكندية في مجال النقل الجوي وبخاصة صفقة الطائرات الأخيرة الموقعة بين شركة مصر للطيران وشركة بومباردييه، والتي تحصل بموجبها شركة مصر للطيران على 12 طائرة من طراز CS300، لينضموا لأسطول الشركة؛ يبدأ تسليمها منتصف عام 2019 مع أحقية شراء 12 طائرة إضافية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن توسيع نطاق التعاون مع الشركات المصنعة للطائرات وتنويع الطرازات ينعكس إيجابًا على سياسة الشركة الوطنية، لتغطية مختلف الوجهات وتقديم خدمات متميزة لعملائها في إطار يجمع بين الرفاهية والراحة من جانب والتنافسية من جانب آخر، ويوفر للشركة قدرة أكبر على المنافسة بقوة في السوق العالمية للطيران وتحويل مطار القاهرة إلى مطار محوري يربط بين مختلف الوجهات.

وعقب اللقاء توجه الوفد الكندي في جولة بمنشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، رافقهم خلالها المهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، وشملت تفقد مجمع عمرة محركات الطائرات الذي يعد أحد أكبر مراكز صيانة وعمرة المحركات بالشرق الأوسط وإفريقيا ثم توجه الوفد لزيارة هنجر 8000، الذي يتم فيه تقديم خدمات صيانة وعمرة الطائرات.

كما توجه الوفد الكندي لتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب، التي تضم أجهزة الطيران التمثيلي لمختلف الطرازات، ويتم من خلالها تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والفنيين بالإضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية لمختلف الفئات العاملة في مجال الطيران المدني محليًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء أعرب السفير الكندي عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وكندا فى مجال الطيران المدنى، كما أشاد بالرؤية، التي تتمتع بها الأكاديمية وشركة مصر للطيران للصيانة، بالإضافة إلى مستوى التدريب ومهارة الأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة التي تتوفر لدى الشركتين، والتي تمكنهما من تقديم خدمة متميزة بمجالي التدريب والصيانة.