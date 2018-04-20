بالصور| "بوح الرجال" مجموعة قصصية جديدة للأديبة ريم أبو الفضل

صدرت مؤخرًا عن مؤسسة حورس الدولية للنشر المجموعة القصصية "بوح الرجال" للأديبة ريم أبوالفضل، وتعد "بوح الرجال" الإصدار السادس لها بعد ثلاث مجموعات قصصية.

وتحتوي"بوح الرجل" على عشرين قصة كلها بلسان الرجل، تتحدث عن بعض معاناته والبحث بشكل غير مباشر عن نقاط الالتقاء.

يقول الروائي الكبير مكاوي سعيد، رحمه الله عن العمل في مقدمة الكتاب: "تنتقل بنا ريم أبو الفضل إلى الضفة الأخرى من النهر حيث منطقة بوح الرجال الشريك الأبدي للمرأة، فتؤكد جدية مشروعها الأدبي، وتشي بتمكنها الجيد من أدوات القص والتخييل اعتمادًا على لغة سردية شاعرية مختزلة معبرة دون إطناب ولا تزيد، وكما عودتنا على انشغالها بقضايا مهمة كما في مجموعتها السابقة "تاء..وأخواتها" تأتي في مجموعتها الجديدة "بوح الرجال".

وتقول "أبو الفضل" إن "إشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة رغم بساطتها وأهميتها إلا أننا جعلنا منها علاقة معقدة لعدم فهم كلينا للآخر، ومن ثم كان مشروعي الأدبي، الذي مازلت أعمل عليه هو تلك العلاقة وأطرح من خلالها المشاكل المجتمعية بشكل عام".