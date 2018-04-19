تسجيل الدخول

الوطن

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

أمس PM 11:57
كتب: عبدالرحمن قناوي
من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

وزير الخارجية السوداني المقال

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أصدر قرارًا جمهوريًا بإعفاء إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية، بعد أنباء عن خلافات جرت بينهما، استقال على إثرها الغندور قبل عدة أشهر.

"الوطن" ترصد في التقرير التالي  معلومات عن الوزير المُقال.

- ولد عام 1952، وحصل على عدة مؤهلات علمية مثل بكاريوس طب وجراحة الاسنان عام 1977، وماجستير أمراض اللثة من جامعة لندن عام 1982، ودبلوم كلية الجراحين الملكية بانجلترا في 1983.

- التحق بالعمل الجامعى حتى أصبح عميداً لكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، ونائب مدير جامعة الخرطوم.

- عضو المجلس الوطني السوداني لعدة دورات.

- له نشاط نقابي كبير، حيث شغل منصب رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين العلاقات الخارجية للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ورئيساً لمنظمة وفد النقابات الإفريقية من 2005 حتى العام 2013.

- عضو البرلمان الأفريقي من 2004 لـ 2012. 

- مارس السياسة في حزب المؤتمر الحاكم وتدرج في مناصبه، حيث تولى منصب سكرتير اللجنة العمالية في الحزب عام 96، ومسؤول قطاع الشئون الخارجية، حتى وصل لمنصب رئيس الحزب.

- في 2013 تولى منصب مساعد الرئيس السودانى عمر البشير.

- عُين وزيراً للخارجية عام 2015 خلفاً لسابقه علي الكرتي.

- قدّم استقالته في يناير الماضي ورفضها الرئيس السوداني عمر البشير.

 

أخبار متعلقة

إبراهيم غندور: الحوار السوداني الأمريكي سيبدأ في مارس المقبل

إبراهيم غندور: الحوار السوداني الأمريكي سيبدأ في مارس المقبل
إبراهيم غندور يبحث مع مسؤول أمريكي رفع السودان من قائمة الإرهاب

إبراهيم غندور يبحث مع مسؤول أمريكي رفع السودان من قائمة الإرهاب
إبراهيم غندور: يجب وضع علاقة مصر والسودان بالمسار الصحيح

إبراهيم غندور: يجب وضع علاقة مصر والسودان بالمسار الصحيح
إبراهيم غندور: السودان ومصر "توأمان سيامي" لا يمكن أن ينفصلا

إبراهيم غندور: السودان ومصر "توأمان سيامي" لا يمكن أن ينفصلا

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

مدير المخابرات الحربية سابقا: أول وزير تموين في العالم كان مصريا

مدير المخابرات الحربية سابقا: أول وزير تموين في العالم كان مصريا

بالصور| الشباب والرياضة في دمياط تنظم لقاءات للتوعية بأهمية الأمن القومي

بالصور| الشباب والرياضة في دمياط تنظم لقاءات للتوعية بأهمية الأمن القومي

بالصور| "بوح الرجال" مجموعة قصصية جديدة للأديبة ريم أبو الفضل

بالصور| "بوح الرجال" مجموعة قصصية جديدة للأديبة ريم أبو الفضل

أسامة كمال: طفل البحيرة مات بسبب عقاقير الغلال وليس "الحوت الأزرق"

أسامة كمال: طفل البحيرة مات بسبب عقاقير الغلال وليس "الحوت الأزرق"

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

اختيارات الوطن

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

الأكثر قراءة

عاجل