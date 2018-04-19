من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أصدر قرارًا جمهوريًا بإعفاء إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية، بعد أنباء عن خلافات جرت بينهما، استقال على إثرها الغندور قبل عدة أشهر.

"الوطن" ترصد في التقرير التالي معلومات عن الوزير المُقال.

- ولد عام 1952، وحصل على عدة مؤهلات علمية مثل بكاريوس طب وجراحة الاسنان عام 1977، وماجستير أمراض اللثة من جامعة لندن عام 1982، ودبلوم كلية الجراحين الملكية بانجلترا في 1983.

- التحق بالعمل الجامعى حتى أصبح عميداً لكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، ونائب مدير جامعة الخرطوم.

- عضو المجلس الوطني السوداني لعدة دورات.

- له نشاط نقابي كبير، حيث شغل منصب رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين العلاقات الخارجية للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ورئيساً لمنظمة وفد النقابات الإفريقية من 2005 حتى العام 2013.

- عضو البرلمان الأفريقي من 2004 لـ 2012.

- مارس السياسة في حزب المؤتمر الحاكم وتدرج في مناصبه، حيث تولى منصب سكرتير اللجنة العمالية في الحزب عام 96، ومسؤول قطاع الشئون الخارجية، حتى وصل لمنصب رئيس الحزب.

- في 2013 تولى منصب مساعد الرئيس السودانى عمر البشير.

- عُين وزيراً للخارجية عام 2015 خلفاً لسابقه علي الكرتي.

- قدّم استقالته في يناير الماضي ورفضها الرئيس السوداني عمر البشير.