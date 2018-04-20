مدير المخابرات الحربية سابقا: أول وزير تموين في العالم كان مصريا

قال اللواء أحمد زغلول، مساعد أول مدير المخابرات الحربية سابقًا، إن الدولة تحرص على إعطاء الشباب مكانة كبيرة في تحقيق مستقبل أفضل لمصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الشباب في المقام الأول كمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيزرع المليون"، على قناة "الصحة والجمال"، أن مصر دولة رائدة في مجال الزراعة، مناشدًا بسرعة حل مشاكل الفلاح حتى نعود للصدارة الزراعية. وتابع: "أول وزير تموين في العالم كان مصريا وهو سيدنا يوسف عليه السلام".