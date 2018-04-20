نجاة عامل حاول الانتحار بسبب مروره بضائقة في الإسكندرية

نجا عامل حاول الانتحار قفزا من أعلى كوبري استانلي، بمساعدة "الإنقاذ النهري" بسبب يأسة من الشفاء بمرض الدرن، ومروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود من إدارة شرطة النجدة، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار بإلقاء نفسه بمياه البحر من أعلى كوبري إستانلي.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري"، بالفحص تبين قيام "ع. ع. ع "، 46 سنة، عامل، مقيم مركز جرجا، محافظة سوهاج، وحاليا مقيم طرف شقيق والدته بعزبة الجمهورية دائرة قسم محرم بك، بالقفز بمياه البحر من أعلى الكوبري محل البلاغ، محاولاً الانتحار، وتم إنقاذه بمعرفة رجال الإنقاذ بالشاطئ دون حدوث إصابات.

بسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وعلل إقدامه على الانتحار ليأسه من الشفاء من مرض الدرن، ومروره بضائقة مالية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 2786/ 2018 إداري قسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة.