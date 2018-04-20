طالب يشنق نفسة لانفصال والديه بالإسكندرية

انتحر طالب شنقا مستخدما بنطال لفه حول رقبته، وثبت طرفه الآخر بماسورة الستارة داخل دورة مياه الشقة، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة أول الرمل، من إدارة شرطة النجدة، يفيد انتحار طفل داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 52 شارع الكسائي، منطقة زعربانة، دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل والفحص تبين وجود جثة الطفل "ع. ا. ع"، 13 سنة، طالب بالمرحلة الابتدائية، مسجى على ظهره أعلى سرير حجرة نومه، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين وجود سحجات حول الرقبة.

بسؤال شقيقة والدته "ه. س. ح"، 32 سنة، ربة منزل، مقيمه بذات العنوان، قررت انتحار المذكور شنقا مستخدما بنطال لفه حول رقبته، ومثبت طرفه الآخر بماسورة الستارة داخل دورة مياه الشقة.

وأضافت بأنه عانى من مرض نفسي يعالج منه بسبب انفصال والدته عن والده، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته، وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، تم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر المحضر رقم 2787/2018 إداري قسم أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة.