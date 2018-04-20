"أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة" يكرم تامر كرم

سافر الممثل والمخرج المسرحي تامر كرم إلى المملكة المغربية لحضور فعاليات تكريمه من المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بأغادير، كأحد أبرز الشخصيات المسرحية الموجودة في الوقت الحالي على الصعيد المصري والعربي بشكل عام.

يشار إلى أن تامر كرم حصل على جائزة أفضل إخراج مسرحي لعام 2017 م للمرة الثالثة على التوالي، بخلاف عدد كبير من الجوائز التي حصل عليها على الصعيد الدولي وتعتبر مسرحيته "يوم أن قتلوا الغناء" التي حققت نجاحا باهرا واحدة من أهم المسرحيات التي قدمها المسرح المصري في الأعوام الأخيرة، خاصةً حضورها الجماهيري اللافت وإيرادتها الضخمة التي حققتها خلال فترة عرضها التي امتدت نحو عامين وستستمر بعد شهر رمضان المبارك حسب تصريحات المسؤولين في البيت الفني للمسرح.