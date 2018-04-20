سقوط مصعد عقار من الطابق التاسع وإصابة 4 أشخاص شرق الإسكندرية

سقط مصعد عقار من الطابق التاسع شرق الإسكندرية، بسبب انقطاع أحد الأسلاك الحاملة للمصعد، وإصابة 4 أشخاص بكدمات بمختلف أنحاء الجسم، عدا الأخير مصاب بخلع بمفصل القدم اليسرى، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بورود من مستشفى أبو قير العام، بوصول كل من "ح. م. ع"، 50 سنة، موظف بنقابة الأطباء، مقيم 9 شارع مصطفى كامل، دائرة القسم، ونجله "م. ح. م"، 18 سنة، طالب، مقيم بذات العنوان، و"م. ش. ا"، 50 سنة، موظف بشركة كهرباء أبو قير، ومقيم عزبة العماروة، دائرة القسم، و"م. م. ش"، 42 سنة، موظف بشركة كهرباء أبو قير، مقيم شارع 30 دائرة القسم، "جميعهم مصابين بكدمات بمختلف أنحاء الجسم - عدا الأخير مصاب بخلع بمفصل القدم اليسرى".

انتقل مأمور وضباط القسم إلى محل البلاغ، وبسؤال المصابين، قرروا بأنه أثناء استقلالهم مصعد العقار سكن الأول بالطابق التاسع سقط بهم المصعد، نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحاملة للمصعد، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في إحداث إصاباتهم.

وأخطر حي ثان المنتزه "إدارة المصاعد بالحي" لإجراء المعاينة الفنية اللازمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر المحضر رقم 3800 /2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة.