نقيب الصحفيين: نصف مليون جنيه مديونية "الأهالي" للأهرام

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، إن الإصدارات التي تطبع في الأهرام تراكمت المديونيات عليها ووصلت إلى 30 مليون جنيه.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت القرموطي"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الأهرام تطبع 80% من الإصدارات التي تصدر في مصر، ولكن نواجه مشكلة كبيرة في عملية الطباعة بعد تحرير سعر الصرف، التي رفعت أسعار الطباعة والأوراق ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى أن جريدة الأهالي الحزبية وحدها مدينة بمبلغ نصف مليون جنيه.