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الوطن

ختام دورة "صحة السويس" لرصد الوبائيات والأمراض المعدية

اليوم AM 09:15
كتب: محمد مقلد
ختام دورة "صحة السويس" لرصد الوبائيات والأمراض المعدية

جانب من الدورة

انتهت الدورة التي نظمتها مديريه الصحة والسكان بالسويس، مساء أمس، عن ترصد الوبائيات ‏والأمراض المعدية، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وذلك من خلال الإدارة العامة لترصد الوبائيات بوزارة الصحة.

وناقش الدورة الأمراض التي تسبب تفشيات وبائية مثل الالتهاب السحائي والأمراض المشتركة ‏بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور والأمراض المستجدة مثل الكورونا وزيكا والإيبولا وحمى لاسا.

وتم التدريب عن طريق فريق من الإدارة العامة لترصد الوبائيات ‏بوزارة الصحة، على كيفية رصد الأمراض المعدية لمسؤولي الترصد بالإدارات الصحية، والمستشفيات وضروره اكتشافها مبكرا للعلاج ومنع انتشار العدوى.

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