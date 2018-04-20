ختام دورة "صحة السويس" لرصد الوبائيات والأمراض المعدية

جانب من الدورة
انتهت الدورة التي نظمتها مديريه الصحة والسكان بالسويس، مساء أمس، عن ترصد الوبائيات والأمراض المعدية، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وذلك من خلال الإدارة العامة لترصد الوبائيات بوزارة الصحة.
وناقش الدورة الأمراض التي تسبب تفشيات وبائية مثل الالتهاب السحائي والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور والأمراض المستجدة مثل الكورونا وزيكا والإيبولا وحمى لاسا.
وتم التدريب عن طريق فريق من الإدارة العامة لترصد الوبائيات بوزارة الصحة، على كيفية رصد الأمراض المعدية لمسؤولي الترصد بالإدارات الصحية، والمستشفيات وضروره اكتشافها مبكرا للعلاج ومنع انتشار العدوى.