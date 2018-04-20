ختام دورة "صحة السويس" لرصد الوبائيات والأمراض المعدية

انتهت الدورة التي نظمتها مديريه الصحة والسكان بالسويس، مساء أمس، عن ترصد الوبائيات ‏والأمراض المعدية، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وذلك من خلال الإدارة العامة لترصد الوبائيات بوزارة الصحة.

وناقش الدورة الأمراض التي تسبب تفشيات وبائية مثل الالتهاب السحائي والأمراض المشتركة ‏بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور والأمراض المستجدة مثل الكورونا وزيكا والإيبولا وحمى لاسا.

وتم التدريب عن طريق فريق من الإدارة العامة لترصد الوبائيات ‏بوزارة الصحة، على كيفية رصد الأمراض المعدية لمسؤولي الترصد بالإدارات الصحية، والمستشفيات وضروره اكتشافها مبكرا للعلاج ومنع انتشار العدوى.