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الوطن

ضبط 2031 مخالفة مرورية وتنفيذ 1181 حكما قضائيا في الفيوم

منذ 42 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط 2031 مخالفة مرورية وتنفيذ 1181 حكما قضائيا في الفيوم

صورة أرشيفية - اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، 8 قضايا سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، و2031 مخالفة مرورية وتنفيذ 1181 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما ضبطت الحملة، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، 77 قضية تموين متنوعة، و4 قضايا اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و3 قضايا أسلحة بيضاء، وقضية ألعاب نارية، وقضية تنقيب على الآثار، وفحص 46 مسجل خطر.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، وضبط 25 محكوم عليه من ذوي المعلومات الجنائية المسجلة.

كما ضبطت الحملة، من ضبط 16 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و9 قضايا متنوعة، وحكم جناية، وحكمين حبس، وحكم غرامة في مجال قضايا الأحداث، و72 قضية متنوعة في مجال الأسواق، وتنفيذ 786 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات. 

 

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