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الوطن

"الري" تعد البرنامج الثاني للقيادات الشابة المحاكي للبرنامج الرئاسي

منذ 12 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الري" تعد البرنامج الثاني للقيادات الشابة المحاكي للبرنامج الرئاسي

رئيس التدريب بالري

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن قطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة شهد إنجازا للعديد من الأنشطة خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي شركة "الوايلر- فريد" لبحث وتطوير مجالات التعاون في التدريب على صيانة وتشغيل وإصلاح الطلمبات.

وأكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة جهات الوزارة المعنية، وذلك لدعم وإمداد الوزارة بالكوادر الفنية المدربة موضحا أن القطاع شهد تنسيقا لتوفير الدعم الفني من بعض الدول مثل اليابان وهولندا وألمانيا في مجال التعليم الحرفي والمهني من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم مناقشة إمكانية حصول قطاع التدريب على اعتماد المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات project management institute للبرامج التي يقدمها القطاع.

على جانب آخر شهد القطاع اجتماعات لجنة المشاركات الخارجية والدراسات المائية لبحث الاستفادة من مخرجات مشاركات المهندسين والعاملين بالوزارة في المحافل الدولية والإقليمية، ويسعى القطاع نحو تطبيق أفضل الآليات لتقييم الأبحاث والدراسات من خلال لجان متخصصة.

وأضاف الدكتور ممدوح عنتر أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن القطاع بصدد الإعداد للبرنامج الثاني للقيادات الشابة الهندسية والذي يحاكي البرنامج الرئاسي في بداية العام التدريبي 2018 - 2019 لافتا إلى استمرار التعاون بين القطاع وفروعه بالأقاليم لإعداد الخطة التدريبية، إضافة إلى التعاون مع جهاز شؤون البيئة من خلال تنفيذ القطاع لعدد من الدورات التدريبية لصالح العاملين بالجهاز.

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