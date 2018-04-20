موانئ البحر الأحمر: وصول أولى رحلات المعتمرين على الخط الملاحي سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان عن وصول ميناء سفاجا، اليوم، أولى رحلات عودة المعتمرين على متن العبارة محبة وعليها 800 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودي، وتم استقبال الركاب بمحطة الركاب الجديدة عبر كوبري للمسافرين بطول حوالي 500 متر طولي يربط بين رصيف الميناء والمحطة مغطى ومجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارئ و مكيف تمامًا ومزود بوحدات توليد كهرباء احتياطية للطوارئ.

وأشار البيان إلى أنة تم انهاء الإجراءات كافة، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وتنظيم أعمال حاملي الأمتعة بالميناء وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبارات للموانئ ولمن يحمل تصريح بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب.