"حكم القوي" عرض مسرحي لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين في الدقهلية

قدمت فرقة بيت ثقافة السنبلاوين المسرحية بالدقهلية، مساء أمس، العرض المسرحي "حكم القوي" على مسرح أحمد لطفي السيد، بحضور عاطف عميرة، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، والبكري المرسي مدير بيت ثقافة السنبلاوين، ولجنة التقييم المتمثلة في الدكتور محمد جمال الدين، والناقد المسرحي رامز عماد.

وتدور فكرة العرض حول استغلال النفوذ وظلم أصحاب رؤوس الأموال لعامة الشعب حتى يصل الظلم إلى منتهاه، ويظهر الحق والعدل لأن العدل أساس الملك.

والعرض عن رائعة الكاتب العالمي ويليم شكسبير "تاجر البندقية" بإسقاط جديد من تأليف الدكتور السيد فهيم وإخراج مالك محمد مناع، وبطولة كل من "أسامة إبراهيم، دينا محمد، نانسي عادل، تسنيم نادر، ندى عمران، السيد بسيوني، باسم مجدي، محمد الصاوي، مصطفى العشري، السيد فتحي، محمد فاروق، محمد صبحي، محمد سعد، كريم أشرف، رمضان الحسيني، محمد السعيد".

ويستمر العرض يوميا حتى يوم 22 أبريل الجاري في السابعة مساء، تحت إشراف مروة حسن مدير الإدارة الفنية.