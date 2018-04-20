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الوطن

اليوم.. "أطباء الشرقية" تعقد عموميتها لبحث تداعيات محاكمة طبيب العاشر

منذ 40 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
اليوم.. "أطباء الشرقية" تعقد عموميتها لبحث تداعيات محاكمة طبيب العاشر

ارشيفية

تعقد نقابة أطباء الشرقية جمعية عمومية، اليوم، بمقر النقابة بمدينة الزقازيق، لبحث تداعيات محاكمة طبيب بتهمة الاعتداء لفظيا على وكيل نيابة، والذي قررت المحكمة إرجاء محاكمته لجلسة 2 مايو المقبل.

وقال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية، لـ"الوطن"، إن أحد وكلاء النيابة بالعاشر من رمضان يتهم الطبيب محمد حسن، مقيّم العظام بمستشفى العاشر للتأمين الصحي، بالاعتداء عليه لفظيًا، وعليه تحرر محضر ضد الطبيب وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، وتقرر عقد جلسة عاجلة لمحاكمته، الأربعاء المقبل.

وأوضح أن الأحداث بدأت بتوجه وكيل لنيابة رفقة ضابط بقسم شرطة أول العاشر لمستشفى التأمين الصحي، وطلب من الطبيب معلومات تتعلق بأحد القضايا، فيما طلب الطبيب منه الإفصاح عن هويته، وهو ما قوبل بالصمت من قبل وكيل النيابة، وعندما كرر الطبيب السؤال رد الضابط قائلًا "إنه وكيل نيابة"، فطلب منهما الطبيب الانتظار بالاستقبال كي يعطي له بعض الوقت؛ لإحضار المعلومات المطلوبة.

وأضاف سالم، أن وكيل النيابة رفض طلب الطبيب، مدعيًا أن الطبيب يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات، ومن ثم أمره بالتوجه معه إلى مقر النيابة فرد الطبيب قائلًا: "إنه لا يمكنه مغادرة المستشفى حتى يتم إخبار المدير، للاستعانة بطبيب آخر لمباشرة العمل خاصة أنه كان الطبيب المسؤول عن الاستقبال في هذا اليوم"، فرد وكيل النيابة قائلًا: "أنا هعرف أجيبك أزاي".

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الطبيب تفاجأ باستدعاء له، للمثول أمام النيابة في اليوم نفسه، وعليه أخبر طبيب المستشفى والنقابة ثم توجه إلى مقر النيابة، وانتظر نحو نصف ساعة دون أن يحقق معه أحد، فغادر مقر النيابة، وبعد ذلك صدر له أمر بالضبط والإحضار.

ولفت نقيب الأطباء إلى أنه حاول التدخل لحل الأمر وديًا وقابل وكيل النيابة، الذي وعد بإنهاء المشكلة، إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك باستمرار الإجراءات القضائية وإحالة الطبيب للمحاكمة، وقال إنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبلة، لبحث مشكلة محاكمة الطبيب والتضامن معه.

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