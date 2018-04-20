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الوطن

انخفاض طلبات اللجوء المقبولة بالاتحاد الأوروبي بنسبة الربع في 2017

منذ 11 دقيقة
كتب: أ ف ب
انخفاض طلبات اللجوء المقبولة بالاتحاد الأوروبي بنسبة الربع في 2017

الاتحاد الأوروبي

انخفض عدد طالبي اللجوء في أوروبا، الذين تمت الموافقة على طلباتهم بنحو الربع عام 2017 ليبلغ 538 ألفا، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الخميس.

وشكل السوريون 33 بالمئة من أصحاب الطلبات المقبولة، بحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".

وأفادت الوكالة أنه "تم تسجيل أكثر من 70% من 175800 سوري منحوا حق الحماية في الاتحاد الأوروبي في ألمانيا".

وشهدت ألمانيا قدوم أكثر من مليون مهاجر، بينهم العديد من السوريين، بعدما أعلنت المستشارة انغيلا ميركل فتح الأبواب أمام اللاجئين في 2015.

وبين مجموع الطلبات المقبولة في انحاء الاتحاد الأوروبي كان العدد الأكبر في ألمانيا "60% أو 325400" تليها فرنسا "40600" وإيطاليا "35100" والنمسا "34000".

وأظهرت احصاءات صادرة عن "يوروستات" نشرت في مارس أنه تم تسجيل 650 ألف طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في 2017، نحو نصف العدد الذي سجل في 2016.

وبلغ عدد الطلبات ذروته في 2015 عندما تقدم نحو 1.26 مليون شخص بطلبات لجوء.

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