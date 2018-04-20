أرمينيا: احتجاجات تقفل المدينة والشرطة تتدخل

تصدت الشرطة الأرمينية، اليوم الجمعة، لمحاولات المتظاهرين عرقلة الحركة المرورية في بعض شوارع العاصمة، وكذلك محاولة إغلاق الطريق الدولي، بسبب انتخاب الرئيس الأرميني السابق سيرج سركيسيان لرئاسة الوزراء.

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، تشهد مناطق عدة مختلفة من العاصمة الأرمينية، يريفان، مظاهرات، ويحاول المتظاهرون إغلاق الطرق بين المدن. وتقوم الشرطة الأرمينية بعمليات اعتقال واسعة النطاق حيث وصل عدد المعتقلين حتى الآن للعشرات.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركيسيان رئيسا للوزراء، بدأت في 13 أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "الثورة المخملية" في أرمينيا.