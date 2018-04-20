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الوطن

الفلسطينيون يستكملون مسيرات العودة في قطاع غزة والضفة الغربية

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
الفلسطينيون يستكملون مسيرات العودة في قطاع غزة والضفة الغربية

الضفة الغربية

يستعد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الخروج والتظاهر استكمالا لمسيرات العودة التي تنطلق كل جمعة عند السياج الحدودي الفاصل في خمس نقاط متفرقة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية الشارع الفلسطيني إلى الخروج والتظاهر قرب حدود قطاع غزة، تأكيدا على استمرار مسيرات العودة التي بدأت في ذكرى يوم الأرض. 

من جانبه حذّر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل، في حين ألقت طائراته منشورات لأهالي قطاع غزة أكدت فيه جاهزيتها لقمع من يقترب من الجدار الفاصل قرب الحدود.

في سياق متصل دعت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية جموع الفلسطينيين إلى الاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي قرب نقاط التماس والاحتكاك وأداء الصلاة في الأراضي المعدة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

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