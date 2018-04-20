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الوطن

ضبط 11500 كرتونة من الدواجن فاسدة غرب الإسكندرية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد الراملي
ضبط 11500 كرتونة من الدواجن فاسدة غرب الإسكندرية

ضبط "11500" كرتونة من الدواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من عميد مدير إدارة شرطة التموين، بورود معلومات مفادها قيام مسؤولي شركة نهار لصناعة اللحوم والنقل المبرد "خاصة" كائنة بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة، بتخزين كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مصر للتبريدات والتخزين، الكائنة طريق البتروكيماويات، دائرة قسم شرطة أول العامرية.

واستهدفت حملة من ضباط الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية "إدارة مراقبة الأغذية"، الثلاجة، وتبين وجود كمية قدرها 11500 كرتونة من الدواجن المجمدة منشأة البرازيل، بإجمالي وزن 119.434 طن منتهية الصلاحية.

تحرر المحضر رقم 2597/2018 جنح قسم أول العامرية، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس مباحث التموين، ومفتش أغذية، ومفتش رقابة تجارية، وأحد الأطباء البيطريين، لفحص المضبوطات وسحب العينات اللازمة لإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة.

وتنفيذاً لقرار النيابة قامت اللجنة بالفحص، وتبين أن الكمية منتهية تاريخ الصلاحية، كما ورد في تقرير الطب البيطري، وتم التحفظ عليها بمعرفة مفتشي الأغذية، وتحرر المحضر رقم 42 أحوال قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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